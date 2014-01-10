Аваков извинился за попытку драки с Калашниковым: не боритесь со свиньей в грязи

Нардеп от ВО "Батькивщина" Арсен Аваков извинился за то, едва не устроил драку в прямом эфире с экс-нардепом, регионалом Олегом Калашниковым, но при этом заметил, что ему трудно было удержаться.

Об этом оппозиционер написал на своей странице в Facebook.

"Никогда не боритесь со свиньей в грязи - испачкаетесь оба, только ей это понравится".. я знал это выражение и до этого эфира. И увидев Олега Калашникова в студии ТВi – повторил про себя. Но, сдержаться было сложно – такое хамло нон-стоп. Трусливое существо Калашников. По окончании эфира сбежал из студии быстрее, чем я успел снять микрофон. Друзья, эстеты – извините. Извините, что а) не сдержался и б) за незавершенную пьесу", - написал нардеп.

В то же время еще один член партии "Батькивщина" - Илья Сагайдак – написал на свой странице в Facebook: "Респект Авакову за мужской поступок! Калашников - чудовище, которое у регионов выполняет функцию вожака "титушек", аморальный боров! Я рад, что у оппозиции есть люди, которые могут поставить на место эту закомплексованную гадкую свинью!"

Ранее "Главред" сообщал, что во время дискуссии, связанной с протестами на Евромайдане, политики начали переходить на личные оскорбления. Аваков не сдержал эмоций и бросил пюпитром в Калашникова, а затем двинулся навстречу своему оппоненту, обвиняя его в том, что тот боится.

Калашников говорил, что не боится, но отступал. Ведущий программы предупредил возможную драку.

Фото: стоп-кадр tvi.ua