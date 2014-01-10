Центризбирком просит КС объяснить, можно ли пускать судимых в президенты

Центральная избирательная комиссия просит Конституционный суд растолковать, может ли баллотироваться в Президенты Украины гражданин, имеющий судимость.

По информации агентства Интерфакс-Украина, в представлении вКонституционный суд, Центризбирком просит дать официальное толкование положений пункта 20 части первой статьи 92, частей второй и шестой статьи 103 Конституции Украины и части четвертой статьи 9 Закона Украины "О выборах Президента Украины", сообщает Украинская правда.

Центризбирком интересует, может ли быть выдвинутым и зарегистрированным кандидатом на пост президента и быть им избранным гражданин, имеющий судимость за совершение умышленного преступления, если эта судимость не погашена и не снята.

Представителем ЦИК во время рассмотрения указанного конституционного представления в КС будет член ЦИК Александр Шелестов.

Как ранее писал "Главред", действующий Закон "О выборах Президента Украины" (ч. 4 ст. 9) запрещает баллотироваться на пост главы государства гражданам с непогашенной (неснятой) судимостью, в то время как Конституция подобного ограничения не предусматривает.

Это дало многим экспертам основание утверждать, что препятствий для участия в президентской кампании не существует, в частности, для экс-премьера Юлии Тимошенко, так как Основной закон имеет высшую юридическую силу.

В этой связи министр юстиции Елена Лукаш уже заявила, что при допуске кандидатов к участию в президентской кампании необходимо руководствоваться не Конституцией, а избирательным законодательством, дополняющим положения Основного закона, по которому экс-премьер Юлия Тимошенко как человек с неснятой судимостью не может баллотироваться в Президенты Украины.

Напомним, в настоящее время экс-премьер находится в заключении, и говорить о ее возможной реабилитации пока не приходится.