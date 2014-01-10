Нардеп подозревает, что в машину активиста Автомайдана подкинули "жучок"

В машину одного из активистов Евромайдана могли подложить "жучок". Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп от ВО "Батькивщины" Олег Медуница, который опубликовал фото устройства.

"Вот такая "таблетка" была изъята сегодня из авто одного из автомайдановца. Скотчем прикреплена. Отдали на "опознание"", - написал Медуница.

Напомним, что активист Автомайдана Дмитрий Булатов – рассказал о вызове в милицию: "Мне позвонил следователь с Владимирской, 15 и вызывает на допрос. Дело вернулось из прокуратуры и никто его не закрыл".

"Следователь, как ни в чем не бывало спросил меня: "К Вам наверное никто не вышел в тот раз, когда Вы приезжали? Надо бы, чтобы Вы приехали и мы пообщались." Я предложил ему отправить мне повестку. Следователь в ответ предложил договориться по телефону или отправить повестку по почте. Я порекомендовал ему связаться с моим адвокатом", - написал активист на странице Автомайдана в Facebook.

Ранее "Главред" сообщал, что участники Автомайдана пикетировали киевскую ГАИ с требованием прекратить репрессии и провокации.

Кроме того, активисты составили список из 25 чиновников, которых они собираются посетить.

Фото: Facebook Олега Медуницы