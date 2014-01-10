После ноябрьского разгона Майдана три человека числятся пропавшими без вести

После силового разгона Майдана в Киеве в ночь на 30 ноября 2013 года без вести пропавшими числятся три активиста.

Об этом сообщил на своем сайте народный депутат из фракции Батькивщина Геннадий Москаль со ссылкой на официальный ответ МВД на его депутатский запрос.

"МВД направило ответ на мое депутатское обращение относительно людей, которые пропали без вести на киевском Евромайдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013. Из предоставленного мною списка граждан, пропавших без вести, установлено местонахождение 26 человек, три человека все еще остаются в розыске. Это Бровко Олег, Григорян Инна и Шинкарук Анатолий", - сказал Москаль.

В связи с этим прокуратура Шевченковского района Киева открыла уголовные производства по факту исчезновения указанных лиц по признакам ч.1 ст.115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Уголовные производства направлены в следственный отдел Шевченковского районного управления ГУ МВД Киева.

Напомним, ранее сообщалось, что после разгона Евромайдана в ночь на 30 ноября и штурма Администрации Президента 1 декабря пропали без вести более 20 человек.