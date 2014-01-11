Как "Беркут" снимал маски перед активистами Майдана: опубликовано видео

В Сети появилось новое видео блокирования автобусов с бойцами "Беркута" активистами Автомайдана на проспекте Победы в Киеве.

На записи, которую выложил в YouTube журналист Мустафа Найем, видно, как некоторые спецназовцы снимали маски и показывали свои лица по требованию протестующих.

Напомним, активисты заблокировали три автобуса с "Беркутом" возле Святошинского райотделения милиции после того, как произошли драки возле Киево-Святошинского суда, а спецназовцев обвинили в избиении людей, протестовавших против приговора, вынесенного в пятницу "васильковским террористам".

Автомайдановцы требовали от силовиков показать лица, чтобы зафиксировать, кто именно принимал участие в потасовках. В настоящий момент акция уже завершена, все "беркутовцы" вышли из автобусов. Больше о противостоянии читайте в спецтьеме "Главреда".

Фоторепортаж о противостоянии Автомайдана и "Беркута" смотрите здесь.