В разгоне Евромайдана и драках на Святошино замечены те же бойцы "Беркута"

Участие в жестком разгоне Евромайдана в ночь на 30 ноября и столкновениях под Киево-Святошинским судом 10 января принимал одно и то же подразделение "Беркута".

Об этом со ссылкой на данные соцсетей передает Цензор.нет.

"Под Киево-Святошинским судом людей избивало то же подразделение киевского "Беркута", который зверски разгонял студентов 30 ноября 2013 года", - сообщили журналисты.

В подтверждение была опубликована фотография офицера "Беркута", которого заставили снять маску и показать лицо во время блокады Святошинского РОВД.

Напомним, как сообщал "Главред", в ночь на 30 ноября спецназ провел жесткий разгон митинга на Майдане Независимости в Киеве.

Действия "Беркута" привели к массовым протестам по всей Украине, которые продолжаются до сих пор.

Кроме того, 10 января активисты заблокировали здание Киево-Святошинского райсуда, где был вынесен приговор "васильковским террористам". Блокирование привело к стычкам со спецназом.

После этого на проспекте Победы митингующие заблокировали автобусы "Беркута", принимавших участие в стычках, и заставили спецназовцев снять маски.