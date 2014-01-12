Сегодня на Майдане пройдет седьмое Народное Вече

В воскресенье, 12 января, на Майдане Независимости состоится очередное, седьмое по счету, Народное Вече.

В ходе акции запланированы выступления лидеров оппозиции, которые объявят план действий на ближайшее время.

После митинга состоится концерт с участием групп "Мандры", Madheads, "Атомосфера", а также Тараса Чубая, Ивана Ганзеры, Алексея Мочанова.

Напомним, в прошлое воскресенье, 5 января, организаторы Евромайдана не стали проводить еженедельное вече из-за предпраздничных забот украинцев.

Также отметим, что на сегодня запланировано "Всеукраинское пикетирование регионалов" - активисты пообещали посетить "дома, имения, офисы и компании представителей Партии регионов с требованием выходить из ПР".