Кличко назвал основные требования Майдана и объявил о забастовке

На Майдане Независимости в Киеве, где сейчас проходит первое в 2014 году Народное вече, лидер партии УДАР Виталий Кличко объявил о всеукраинской забастовке.

"Сначала она будет короткой, а потом, если власть нас не услышит, она будет долгой", - сказал со сцены Евромайдана Виталий Кличко, пишет "Сегодня".

Он также призвал людей бороться и не уходить с Майдана, проводить мирные протесты.

Кроме того, Кличко назвал основные требования Майдана – досрочные выборы Президента Украины и Верховной Рады.

Напомним, сегодня, 12 января, на Майдане Независимости в Киеве началось седьмое Народное Вече – в центре столицы собралось около 50 тысяч человек.

Прямую онлайн-трансляцию с Майдана Независимости смотрите здесь.