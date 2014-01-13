Активисты пикетируют МВД: требуют отставки причастных к разгону Евромайдана

Активисты Евромайдана с 8 утра 13 января пикетируют здание Министерства внутренних дел в Киеве с требованием отставки главы МВД Виталия Захарченко.

Люди, собравшиеся у здания министерства, требуют отставки министра Виталия Захарченко и всех правоохранителей, причастных к избиению участников массовых акций с конца ноября, сообщает УНН.

Активистов насчитывается несколько сотен – они стоят с флагами трех оппозиционных партий.

К главному входу в министерство подъехали машина оппозиционеров с громкоговорителями. Люди скандируют: "Захарченко в отставку".

Евромайдановцы держат плакаты с требованиями уволить чиновников.

Как ранее писал "Главред", 9 января, сотни активистов Евромайдана и оппозиционные нардепы пикетировали здание МВД. Они требовали прекратить "произвол и террор против активистов Майдана".

Сначала активисты "посеяли" перед зданием МВД, а потом повесили на него украинский флаг.