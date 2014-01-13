Глава греко-католиков заявил, что Минкульт угрожает им за молитвы на Майдане

Предстоятель Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослав получил официальное письмо из Министерства культуры с предупреждением о том, что религиозные общины УГКЦ в судебном порядке могут быть лишены легального статуса.

Об этом он заявил на пресс-конференции на Радио "Свобода" 13 января.

"Довольно интересно, что в этом письме впервые за все годы существования независимой Украины прозвучало предупреждение, и можно даже назвать его угрозой, о том, что религиозные общины УГКЦ в судебном порядке могут быть лишены легального статуса", – рассказал Святослав.

По его словам, поводом к обращению Минкульта стало участие священников в протестах граждан, в частности проведение богослужений на Майдане Независимости.

"Поводом является сам факт, что часть духовенства находится среди верующих, спонтанно вышедших на мирные протесты", – рассказал Святослав.

"Мы всегда были, есть и будем с народом, это сердцевина церкви. Мы никогда не поощряли и не благословляли никаких противоправных действий. Мы воспитывали правовую культуру. Мы всегда призывали выполнять законы Украины согласно Божьему закону, а следовательно, к социальной доктрине церкви", – пояснил глава УГКЦ.

"Церковь не является участником политической жизни, но она является неотъемлемой частью гражданского общества", – подчеркнцл он.

Глав УГКЦ уверен, что церковь несет мир и терпимость, а потому место проведения мирных акций является самым подходящим для служения и наставления.

Фото: Twitter Мустафы Найема, ugcc.org.ua