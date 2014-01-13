Рыбак рассказал, когда Рада может рассмотреть отставку Азарова

Вопрос об отставке правительства Николая Азарова Верховная Рада может рассмотреть не раньше 4 февраля.

Об этом заявил спикер ВР Владимир Рыбак, комментируя заявления оппозиции о необходимости рассмотрения вопроса отставки правительства, пишет УНИАН.

По его словам, на текущей сессии, работа которой завершается на этой неделе, уже рассматривался вопрос о выражении недоверия правительству, и он не получил необходимого количества голосов депутатов.

Как сказал Рыбак, "никто, по закону, это вопроса на этой сессии рассматривать не будет".

Он напомнил, что "4 февраля начинается следующая сессия, и будет постановление, будет предложение конкретное - то этот вопрос может рассматриваться в Верховной Раде Украины".

Напомним, активисты Евромайдана требуют отставки правительства. На Согласительныи совете лидеры оппозиции обнародовали требования Евромайдана об отставке министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, прекращении политических репрессий против участников Евромайданов и о заслушивании информации Генерального прокурора Виктора Пшонки в парламенте.