Украина ждет отмены виз со стороны Евросоюза

Украина не будет возвращать визы в отношении граждан из стран Евросоюза и даже ждет, что ЕС в будущем тоже пойдет на уступки и отменит визы для украинцев.

Об этом руководитель департамента информполитики МИД Евгений Перебийнис рассказал в интервью Deutsche Welle.

Представитель МИДа опроверг сообщения некоторых украинских СМИ о том, что МИД планирует возобновить визовый режим для граждан ЕС: "О таких инициативах мне ничего не известно. По моим данным, ни о какой отмене решения, принятого Украиной в 2005 году, в министерстве речь не идет".

Представитель министерства напомнил, что Украина выполняет План действий по либерализации визового режима и надеется, что ЕС в будущем тоже пойдет на уступки. "Известно, что Украина еще в 2005 году в одностороннем порядке устранила необходимость оформления виз для граждан Европейского Союза. И естественно сейчас мы ожидаем встречных шагов со стороны ЕС", - подчеркнул Перебийнис.

По его словам, Украина в скором времени сможет перейти ко второй фазе Плана действий по либерализации визового режима и выполнить его полностью в ближайшие годы, что позволит "обеспечить отмену визового режима с ЕС".

Ранее "Главред" сообщал, что председательствующая в Евросоюзе Греция намерена в середине марта подать в ЕС предложения по облегчению визового режима для украинцев.

Также напомним, что визовый режим для граждан ЕС, Швейцарии и Лихтенштейна Украина отменила 1 сентября 2005 года приказом тогдашнего президента Виктора Ющенко.