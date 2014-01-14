Скандал в "Батькивщине" продолжается: Гриценко уходит из фракции

После вчерашнего скандала во время заседания "Батькивщины" нардеп Анатолий Гриценко написал заявление о выходе из фракции.

Причиной для такого шага стала "невозможность влиять на принимаемые решения". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Заявление о выходе из фракции Гриценко зарегистрировал во вторник, 14 января, утром после вчерашнего решения фракции, которым его лишили права участия в ее заседаниях.

При этом нардеп подчеркнул, что после выхода из фракции он остатется в оппозиции к Президенту Януковичу и его политике.

Кроме того, он намерен выполнять предвыборную программу ВО "Батькивщина", с которой они вместе шли на выборы.

Гриценко будет "координировать свои действия с оппозиционными депутатами, для которых принципы и ценности - не пустые слова".

Нардеп рассказал, что решение о выходе из фракции не было простым.

"В течение года в рамках фракции я твердо и последовательно отстаивал те принципы и ценности (объявленные публично и скрепленные подписями Гриценко, Турчинова, Яценюка), на которых наша партия "Гражданская позиция" вошла в состав Объединенной оппозиции" Батькивщина". Вы все это видели. Так же видите, чем оно завершилось. В этих условиях, решение о выходе из фракции считаю логичным, ответственным и честным", - подчеркнул он.

Ранее "Главред" сообщал, что в понедельник, 13 января, нардепы от "Батькивщины" отказались проводить заседание фракции в присутствии Гриценко и потребовали, чтобы он покинул его.