Регионал Царев: я никогда не страдал от геев

Народный депутат от Партии регионов Олег Царев признался, что не боится геев.

Об этом сообщает ТСН.

По словам депутата, свои новогодние каникулы он провел в Европе, и не страдал там от присутствия геев.

"У меня нет чувства опасности от геев, ни дети мои, ни я никогда от геев не страдали", - сообщил депутат.

Напомним, как сообщал "Главред", 14 декабря премьер Николай Азаров, выступая на митинге перед Антимайданом, заявил, что условием введения безвизового режима с ЕС является необходимость узаконить однополые браки, а Украина к этому не готова.

"Оппозиционные лидеры рассказывают сказки о том, что мы подпишем Соглашение (об ассоциации - ред.) и завтра будем без виз ездить в Европу. Ничего подобного. Мы должны еще узаконить однополые браки, принять закон о равенстве сексуальных меньшинств", - сказал глава Кабмина.

Видео: ТСН