Регионал Царев: я никогда не страдал от геев

Нардеп от Партии регионов рассказал о новогодних каникулах в Европе и своем отношении к геям.
Народный депутат от Партии регионов Олег Царев признался, что не боится геев.
Об этом сообщает ТСН.
По словам депутата, свои новогодние каникулы он провел в Европе, и не страдал там от присутствия геев.
"У меня нет чувства опасности от геев, ни дети мои, ни я никогда от геев не страдали", - сообщил депутат.
Напомним, как сообщал "Главред", 14 декабря премьер Николай Азаров, выступая на митинге перед Антимайданом, заявил, что условием введения безвизового режима с ЕС является необходимость узаконить однополые браки, а Украина к этому не готова.
"Оппозиционные лидеры рассказывают сказки о том, что мы подпишем Соглашение (об ассоциации - ред.) и завтра будем без виз ездить в Европу. Ничего подобного. Мы должны еще узаконить однополые браки, принять закон о равенстве сексуальных меньшинств", - сказал глава Кабмина.
Видео: ТСН