Джемилев рассказал, как ему удалось вернуться в Крым

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев рассказал, как ему удалось попасть в Крым.

По его словам, после полуторачасовой задержки в Чонгаре Херсонской области, его вместе с председателем Меджлиса Рефатом Чубаровым, а также его заместителем Асланом Омер Кырымлы таки пропустили на полуостров, пишет ТСН.

"Пограничники что-то долго выясняли и перезванивались. Я точно понял, что звонок пришел из Москвы, чтобы все таки пропустить", - сказал Джемилев.

Он рассказал, что на российском посту у него попросили документы, а потом вернули со словами, что его фамилия в списке тех, кого нельзя пропускать в АРК.

Напомним, сегодня Мустафу Джемилева задержали на границе с Крымом. Политика не хотели пропускать, однако через 1,5 часа таки пустили на полуостров.

видео: youtube.com