Джемилев рассказал, как ему удалось вернуться в Крым

Звонок пограничникам о том, чтобы лидеров крымских татар пропустили в Крым пришел из Москвы.
Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев рассказал, как ему удалось попасть в Крым.
По его словам, после полуторачасовой задержки в Чонгаре Херсонской области, его вместе с председателем Меджлиса Рефатом Чубаровым, а также его заместителем Асланом Омер Кырымлы таки пропустили на полуостров, пишет ТСН.
"Пограничники что-то долго выясняли и перезванивались. Я точно понял, что звонок пришел из Москвы, чтобы все таки пропустить", - сказал Джемилев.
Он рассказал, что на российском посту у него попросили документы, а потом вернули со словами, что его фамилия в списке тех, кого нельзя пропускать в АРК.
Напомним, сегодня Мустафу Джемилева задержали на границе с Крымом. Политика не хотели пропускать, однако через 1,5 часа таки пустили на полуостров.
видео: youtube.com