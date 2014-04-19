ГПУ расследует факты применения водометов против митингующих на Майдане

Генеральная прокуратура Украины начала расследование фактов применения водометов против участников акций протеста в Киеве в январе - феврале 2014 года, а также поручила провести аналогичное МВД.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Как сообщил министр Кабинета министров Украины Остап Семерак, правительство получило ответ от Генпрокуратуры, которой ранее было рекомендовано дать правовую оценку фактов применения водометов против участников акций протеста в Киеве в январе - феврале 2014 года.

"Во времена трагических событий в Киеве правительство Азарова-Януковича разрешило использовать водометы против мирных протестующих при минусовых температурах. Этим жестоким решением они нарушили все принятые международные гуманитарные стандарты. 1 марта 2014 года (на третий день работы нового правительства) мы отменили такое решение предшественников и рекомендовали Генеральной прокуратуре провести правовую оценку таких фактов", - сообщил министр.

При этом, Семерак отметил: "Генпрокуратура сообщила, что начала расследование, и также поручила сделать это Министерству внутренних дел"

Напомним, 19 февраля силовики применили против протестующих водометы.

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