Яценюк заявил, что Путин мечтает восстановить Советский Союз

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что президент России Владимир Путин мечтает восстановить Советский Союз.

Об этом он заявил в эфире телеканала NBC, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

"У президента Путина есть мечта восстановить Советский Союз. С каждым днем он идет дальше и дальше. Одному Богу известно, какова его конечная цель", - отметил украинский премьер.

Журналисты телеканала также поинтересовались, что думает Яценюк по поводу антисемитских выпадов на востоке Украины.

"Мы располагаем информацией, что так называемые мирные протестующие со стрелковым оружием в руках распространяли листовки с требованием ко всем евреям заявить о себе как о евреях. Сегодня утром я ясным и недвусмысленнным образом потребовал от военных и сил безопасности, от Службы безопасности Украины без промедления найти этих негодяев и привлечь к ответственности", - сказал Яценюк.

Добавим, что сейчас восток Украины охватили сепаратистские протесты. Между тем, Украина, ЕС и США считают, что теперь РФ пытается повторить так называемый "крымский сценарий" на востоке Украины.

Украинские власти, в свою очередь, пытаются навести порядок в регионах, объявив против боевиков антитеррористическую операцию.