Янукович может приехать в Донецк на референдум - Аксенов

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович может приехать в Донецк 11 мая на референдум.

Об этом написал самопровозглашенный премьер, а также назначенный Путиным и.о. губернатора Крыма Сергей Аксенов в своем аккаунте в Twitter.

"Януковича пока что-то не видно в Донецкой Народной Республике. Похоже, это очередная "утка", а Янукович струсил. А люди верили и надеялись", - написал Аксенов.

При этом, по его словам, ожидается приезд Януковича на референдум 11 мая в Донецк.

Напомним, ранее российские СМИ распространили информацию о том, что Янукович намерен приехать в Донецк в воскресенье, 20 апреля. Эту же информацию позже подтвердил Аксенов.