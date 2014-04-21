Янукович грозит гражданской войной: требует отвести войска и назначить референдумы

Сбежавший в Россию экс-президент Виктор Янукович потребовал отправить все Вооруженные силы Украины в казармы, вывести с востока страны отряды Нацгвардии и начать диалог с местным населением.

Об этом со ссылкой на письменное обращение Януковича к властям в Киеве сообщает ИТАР-ТАСС.

Бывший глава государства, которого российские СМИ упорно называют "президентом", потребовал "немедленно отвести все Вооруженные силы Украины в места постоянной дислокации, вывести с востока страны отряды Национальной гвардии, а также немедленное начать мирный диалог с выдвинутыми населением восточных регионов лидерами с целью поддержания там систем жизнеобеспечения".

"Применение оружия на востоке Украины уже ничего не изменит. Люди оскорблены. Вы назвали миллионы людей террористами. У людей уже нет другого пути, кроме борьбы за свои права, свою жизнь и своих детей", - заявил президент, на которого заведено дело за расстрел Майдана.

Янукович предложил провести Украины референдумы по вопросу федерализации страны и полномочиях областей. Затем назначить и провести референдум о президентской, либо парламентской форме власти в Украине. Вслед за эти, по его словам, следует провести конституционную реформу, и только после этого - парламентские и президентские выборы. При этом Янукович предложил создать систему международного контроля за проведением референдумов и выборов, обеспечить самый широкий доступ наблюдателей за выборами.

"Эти пять задач необходимо решить. Это - единственный путь к сохранению целостности Украины, - говорится в заявлении. - Если этого не будет сделано, нашей стране грозит распад, вряд ли мирный. Скорее - через гражданскую войну. Опомнитесь! Вы толкаете брата на брата, а воспользуются этой бедой другие".

Кроме того, Янукович обратился к армии и силовикам. "Вас хотят использовать, хотят, чтобы вы пролили кровь, а потом эту кровь на вас же и повесить. Вы же сами понимаете, что так и будет. Не переходите черту! Не выполняйте преступные приказы!", - заявил Янукович. - Я призываю всех граждан Украины сохранить присущие нам терпимость, спокойствие, уважение друг к другу, в каком из регионов мы бы не жили. Мы должны и мы сможем сохранить нашу любимую Украину".

Ранее "Главред" сообщал, что 69,8% жителей южных и восточных областей Украины не считают беглого Виктора Януковича президентом и только 19,6% украинцев тех регионов все еще думают, что Янукович - президент.