В Одессе сепаратисты создали "народную республику Новороссия": голосовали по скайпу

Православные сепаратисты Одессы заявили о создании "народной республики Новороссия", новообразование утвердили голосованием по скайпу. Ее возглавил глава Союза православных граждан Валерий Кауров.

О таком решении сообщили в эфире российского телеканала LifeNews, который лоялен к сепаратистским действиям на востоке Украины и к сторонникам федерализации Украины, пишет Украинская правда.

В эфире телеканала "глава" новой "республики" рассказал, что новообразование утвердили голосованием на Куликовом поле на Пасху по скайпу.

Также Кауров, который сейчас находится в Москве, потому что "недействительная киевская власть объявила его в розыск, а в его квартире вооруженные люди с автоматами провели обыск", заявил: "Будущего с Украиной у "Новороссии" нет".

"Одесская Народная Республика в составе Новороссии станет полноправным территориальным субъектом нового федеративного государства, абсолютно дружественного России", - добавил сепаратист.

Также он отметил, что создание "республики" является ответом на нарушение "пасхального перемирия" в Славянске и протестом против ареста вдохновителя харьковских сепаратистов Константина Долгова и против отмены празднования в Одессе Дня победы.

По словам Каурова, "Одесская Новороссийская республика" заявила о признании "Донецкой", "Харьковской", "Луганской" и "Карпаторусской народных республик".

Кроме вышесказанного напомним, вчера, 21 апреля на Луганщине и в Харькове участники сепаратистских акций провозгласили так называемых "народных губернаторов".

Добавим, Украина, ЕС и США считают, что теперь РФ пытается повторить так называемый "крымский сценарий" на востоке Украины, который охватили сепаратистские протесты.

Официальный Киев, в свою очередь, пытаются навести порядок в регионах, объявив против боевиков антитеррористическую операцию.