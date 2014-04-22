Байден пригрозил России изоляцией: ни одна нация не должна угрожать другой

Вице-президент США Джозеф Байден заявил, что Россия окажется в еще большей международной изоляции, если и дальше будет поддерживать людей, занявших административные здания на востоке Украины, а также, если продолжит действовать еще более провокационно.

Об этом в Байден заявил журналистам после переговоров с премьер-министром Украины Арсением Яценюком во вторник в Киеве, сообщает Интерфакс.

"Ни одна нация не должна угрожать другой стране путем размещения своих войск на границе и таким образом дестабилизировать ситуацию у своего соседа. Мы хотим, чтобы Россия не поддерживала людей, которые прячутся за масками и одеты в военную униформу, которые захватывают здания на востоке страны, и мы хотели бы сказать, что более провокационное поведение России приведет к большей изоляции", - сказал он.

Ранее Байден заявил, что Штаты готовы помочь Украине снизить зависимость от поставок энергоресурсов из России и сообщил, что Вашингтон поддерживает Киев в стремлении противостоять "унизительным угрозам".

Обратим внимание, что вице-президент США Джозеф Байден прибыл в Украину с официальным визитом.