Эксперт назвал самую главную проблему спецоперации на востоке Украины

Проводимая на востоке Украины антитеррористическая операция так и не получила полновесного формата, и уже прогнозировано его не получит.

Об этом координаторы группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что на начальной стадии операции украинская власть ввела для силовиков ограничения (гарантии отсутствия жертв среди "мирного населения", которое вооружено и совершает действия, подпадающие под определение терроризма), которые изначально не позволяли проводить АТО. С подписанием Украиной Женевских соглашений эти ограничения получили статус жесткого условия.

По словам эксперта, главная проблема в том, что силовикам запрещено применять оружие на поражение. Случай в Мариуполе, когда подразделение Национальной гвардии отбило вооруженное нападение экстремистов на воинскую часть – одно из очень немногих исключений. В реальности военнослужащие могут применять оружие лишь в случаях, когда это однозначно предусмотрено Уставом гарнизонной и караульной службы с последними изменениями, внесенными в соответствии с Законом Украины N 877-VII (877-18) от 13.03.2014. Но даже в этих случаях им предписано применять оружие не на поражение.

Координаторами группы "Информационное Сопротивление" зафиксированы случаи, когда командование собирало расписки с личного состава о неприменении оружия на поражение. В ряде случаев это крайне негативно повиляло на ход событий и эффективность применения подразделений ВС Украины в целом.

Тымчук подчеркнул, что формат АТО по сути (особенно после подписания Женевских соглашений) перешел в формат стабилизационной операции по западной терминологии. Основные задачи при этом, как и полагает стабоперация, - блокирование населенных пунктов, а также районов, в которых сосредоточены экстремисты, организация службы на блокпостах, патрулирование местности и т.д. Основные силы – подразделения Вооруженных сил Украины.

По не выясненным нами причинам, военное командование не приняло мер, необходимых для проведения СО. Тогда как командиры и личный состав задействованных частей и подразделений демонстрируют готовность для таких действий, резюмировал эксперт.

Ранее "Главред" сообщал, что в СБУ заявили, что антитеррористическая операция на востоке Украины возвращается к активной фазе.