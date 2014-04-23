Угроза сепаратизма на юго-востоке Украины: опубликована карта

В Сети опубликована карта сепаратистских и экстремистских угроз в юго-восточных регионах Украины.

Карту опубликовал координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Напомним, накануне он обнародовал отчет о сепаратистских угрозах в юго-восточных регионах страны.

Согласно ему, наибольшая экстремистская угроза сейчас в Донецкой области - 8 баллов по 10-балльной шкале.

В Луганской области угроза - 6 баллов, Харьковской - 5, Запорожской - 3, Днепропетровской - 1 балл.