США отправят на границу с Россией своих солдат, чтобы не дать "разорвать Украину на кусочки"

Вице-президент США Джо Байден во время визита в Киев призвал Россию отвести свои войска и выполнить условия Женевских договоренностей, в противном случае Москва должна быть готова к новым санкциям и тому, что солдаты НАТО появятся у ее границ.

Об этом со ссылкой на газету The Wall Street Journal сообщает УНИАН.

Как пишет Джулиан Барнс в статье "США собираются отправить войска в страны-члены НАТО, которые граничат с Россией, из-за ухудшения ситуации на востоке Украины", Пентагон заявил, что сотни американских военных будут направлены в Восточную Европу до конца года для того, чтобы обеспечить безопасность стран-членов НАТО, граничащих с Россией. Такое решение вызвано последними событиями в Украине, где решили возобновить военную операцию.

Несмотря на усилия США, конфликт на востоке Украины разгорелся с еще большей силой после того, как киевские власти обвинили пророссийских сепаратистов в применении пыток и убийстве двух человек, а также в обстреле одного из военных самолетов, что дало повод и. о. президента Александру Турчинову объявить о возобновлении антитеррористической операции.

В Кремле не дали никаких комментариев по поводу последних событий, но заявили, что передислокация войск Запада только усугубляет кризис в регионе.

После встречи в Киеве с премьером Арсением Яценюком и другими украинскими чиновниками Джо Байден сказал, что США не позволят, чтобы Женевские договоренности, направленные на немедленное начало урегулирования конфликта, превратились "в бесконечный процесс".

"Самое время России перейти от разговоров к действиям и выполнить взятые на себя обязательства, – заявил Байден, – времени мало, чтобы показать прогресс".

В дополнение к его словам, госсекретарь США Джон Керри обратился к своему российскому коллеге Сергею Лаврову, сказав, что "Госдепартамент США сильно обеспокоен отсутствием нужных шагов со стороны России для деэскалации конфликта".

Тем временем американские чиновники рассказали о планах США отправить 600 военных на территорию четырех государств-членов НАТО для проведения учений возле российских границ.

Четыре американских военных подразделения из 173-й воздушно-десантной бригады, которая базируется в Италии, каждая численностью в 150 человек, начнут прибывать на этих выходных в Польшу, Латвию, Литву и Эстонию, рассказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

В этом году Соединенные Штаты отправляли относительно мало войск в Европу, чтобы продемонстрировать выполнение своих обязательств по ее защите. Ранее США выслали несколько самолетов F-16 в Польшу и Румынию и самолеты F-15 в Литву, а также направили небольшие группы морских пехотинцев для учений в Латвию.

Такие шаги, тем не менее, не удовлетворяют в полной мере просьбы некоторых членов Конгресса США и восточно-европейских партнеров о более масштабной и более долгосрочной дислокации американских войск в Европе, а также о поставке оружия Киеву.

Во время разговора с украинскими лидерами Джо Байден подчеркнул необходимость в национальном единстве во время того, как Россия пытается "разорвать Украину на кусочки".

"Украина борется за свое будущее", – сказал Байден, настаивая на том, что она должна оставаться унитарной. "Ни одна страна не имеет права просто прийти и отобрать часть территории у другой страны, и мы никогда не признаем незаконной аннексии Крыма Россией".

Джо Байден подчеркнул, что президентские выборы, которые состоятся в Украине в следующем месяце, возможно, будут самыми важными в истории страны, и призвал украинских политиков искоренить коррупцию.

Ранее "Главред" сообщал, что в марте НАТО перебросило в Польшу и Румынию самолеты для контроля ситуации в Украине.