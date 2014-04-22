США никогда не признают оккупацию Крыма и призвали Россию не поддерживать людей в масках - Байден

США не намерены признавать действия России, аннексировавшей Крым, и обратились к РФ с призывом отвести войска от украинских границ.



Об этом заявил вице-президент США Джо Байден во время встречи с украинским премьер-министром Арсением Яценюком в Киеве, пишет УНИАН.



"Мы никогда не признаем незаконную оккупацию русскими Крыма, мы никогда не признаем это. Ни одна нация никогда не должна угрожать другой стране. Мы призываем Россию отвести свои войска и действовать в рамках достигнутых дипломатических договоренностей", - подчеркнул политик.

По словам вице-президента США, если Россия продолжит свои действия, это грозит для нее последующей изоляцией.



"Мы призываем, чтобы Россия не поддерживала людей, которые прячутся за масками и ходят в форме без опознавательных знаков. Времени остался немного. Мы хотим увидеть прогресс (в деэскалации конфликта в Украине - ред.)", - добавил Байден.

Напомним, во время визита в Киев вице-президент США также рассказал о том, как американская сторона поддержит Украину.