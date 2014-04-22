Турчинов требует возобновить спецоперацию: террористы убивают людей при поддержке России

Спикер признал гибель горловского депутата от "Батькивщины".
И.о. президента и председатель Верховной Рады Александр Турчинов потребовал от силовиков возобновить антитеррористическую операцию на востоке Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
"Сегодня возле Славянска были найдены тела двух зверски замученных людей. В одном из них опознали исчезнувшего депутата Горловского горсовета, члена партии "Батькивщина" Владимира Рыбака, похищенного накануне террористами, говорится в заявлении.
"Террористы, взяли в заложники фактически весь Донецкий регион, перешли границу, начав пытать и убивать патриотов Украины. Они дерзко бросили вызов не только нашей стране, но и всему мировому сообществу, когда демонстративно надругались над решениями, принятыми в Женеве", - подчеркнул спикер.
Он считает, что эти преступления совершаются при полной поддержке и попустительстве Российской Федерации.
"Я требую от силовых структур восстановления и проведения результативных антитеррористических мероприятий, направленных на защиту от террористов украинских граждан, проживающих на Востоке Украины", - подытожил и.о. президента.
Ранее "Главред" сообщал, что на берегу Северского Донца в Славянске обнаружено тело человека, похожего на Владимира Рыбака, сорвавшего флаг сепаратистов