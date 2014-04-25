Очевидец рассказал, как подорвали блокпост под Одессой: опубликовано видео с места взрыва

Очевидец взрыва, который произошел на блокпосте активистов Евромайдана, расположенном недалеко от Одессы, рассказал о состоянии пострадавших во время инцидента людей и сообщил новые поднобности.

Об этом передает ТАЙМЕР.

Как сообщил очевидец происшествия, семеро человек получили ранения, которые жизни не угрожают.

"Я спал. Ребята стояли, дежурили: один стоял, а другие у костра сидели. Бросили осколочную гранату диаметром 15 см. Глубина в асфальт - 2 см. Осколочные ранения у всех. А на месте очень много осколков. У одного в двух ногах много осколков и резаные раны. У другого - тоже осколочные резаные ранения. Будто кости ни у кого не зацепило. Было слышно, как милиционер кричал", - сказал он.

Кроме вышесказанного напомним, ранее сообщалось, что на блокпосте активистов Евромайдана, расположенном недалеко от Одессы, произошел взрыв, травмированы семь человек, из них один - милиционер. По словам самих активистов, неизвестные бросили в блокпост боевую гранату.

Видео: timer.od.ua