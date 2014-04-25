Путин убеждает Меркель, что террористы в Украине - "мирные граждане"

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в Украине. При этом он обвинил украинские власти в применении войск против мирных граждан, назвав таковыми террористов и российских диверсантов.

О разговоре сообщили в пресс-службе Кремля.

"По инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор президента России с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель. Путин и Меркель обменялись мнениями по критической ситуации, складывающейся в Украине, в том числе с учётом нежелания киевских властей выполнять женевские договоренности от 17 апреля 2014 года. Владимир Путин резко осудил попытки режима в Киеве использовать вооружённые силы против мирных граждан на юго-востоке страны", - говорится в сообщении.

"Обсуждены также вопросы, касающиеся деятельности в Украине мониторинговой миссии ОБСЕ. Лидеры обеих стран подчеркнули важность скорейшего проведения переговоров по вопросам безопасности поставок и транзита российского газа с участием представителей России, Евросоюза и Украины", - также отметили в Кремле.

Напомним, украинская власть и мировое сообщество, в частности, США уже обвинили Россию в поддержке экстермистов в Украине и невыполнении женевских соглашений.

В районе Славянска продолжается антитеррористическая операция - ее руководитель заверил, что силовики не будут штурмовать город, чтобы не допустить жертв среди мирных жителей.