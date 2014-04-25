Тягнибок рассказал, чем должна завершиться антитеррористическая операция

Несмотря на прямые военные угрозы со стороны России, антитеррористическая операция в Славянске должна завершиться полной ликвидацией террористов.

Об этом заявил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, пишет УНИАН.

Лидер партии призвал власть не поддаваться на шантаж "агрессора Путина, который сначала сослал своих диверсантов на нашу территорию, а теперь цинично выступает в их защиту и угрожает введением на территорию Украины российских войск".

"Ситуация на востоке Украины - это спецоперация Путина, откровенный терроризм, который стал неотъемлемой частью политики России. Антитеррористические операции происходят в России систематически, однако это не мешает Путину отрицать право Украины на проведение АТО в Донбассе, поскольку в этой ситуации сама Россия выступает экспортером терроризма", - отметил Тягнибок.

Кандидат в президенты также добавил, что единственный способ противостоять агрессии России - адекватные и решительные действия украинских силовых структур.

"Ликвидация вооруженных террористов - это первоочередное условие обеспечения безопасности и прав мирных граждан в восточных регионах Украины. Власть обязана положить конец убийствам и пыткам российскими диверсантами украинских патриотов, похищению и взятию в заложники журналистов, использованию женщин и детей в качестве живого щита, массовым нарушениям прав граждан по национальному признаку, вооруженным нападениям на военные части и захватам госучреждений", - заявил Тягнибок.