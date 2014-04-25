Тымчук рассказал, как террористы взорвали вертолет в Краматорске

Подбитый в Краматорске вертолет Ми-8 украинских силовиков находился на взлете, когда в него был произведен выстрел ПТУРСом.

Такую информацию озвучил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на странице в Facebook.

По данным группы "ИС", экипаж покинул вертолет. Последним машину покидал командир экипажа, успевший развернуть вертолет в сторону от зданий.

У командира экипажа перелом ключицы.

После первого попадания неизвестными был произведен по уже пустому вертолету второй выстрел (также ПТУРСом).

Между тем, террористы, который орудуют в Краматорске, утверждают, что это они подбили вертолет на аэродроме, сообщает РИА Новости.

"Наши бойцы подошли к аэродрому, выстрелили из РПГ в сторону вертолета, который стоял на поле", - сказал представителя ополчения Краматорска.

"Раздался взрыв. Военнослужащие стали стрелять по нашим из автоматов, наши отступили", — добавил он.

Ранее "Главред" сообщаль, чтовертолет в Краматорске был взорван снайперами, которые выстрелили в бак.

Очевидец происшествия рассказал, что по вертолету из оружия, похожего на гранатомет, выстрелил российский наемник по прозвищу "Бабай".