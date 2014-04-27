В Харькове митингуют сторонники федерализации: собралось 400 человек

В Харькове на митинг в поддержку местного референдума по вопросу федерализации Украины вышли около 400 человек.

Об этом сообщает УНИАН.

Митинг проходит на площади Свободы перед памятником Ленину.

Участники митинга также требуют проведения референдума по вопросу предоставления русскому языку статуса второго государственного, а также внеблокового статуса Украины.

Кроме того, митингующие требуют провести прозрачное и объективное расследования стрельбы, которая произошла в марте на харьковской улице Рымарская возле офиса организаций "Просвита" и "Патриот Украины", в результате чего погибли двое участников Антимайдана.

Люди держат флаги РФ, СССР, так называемой "Харкисской народной республики", флаги нескольких общественных организаций, георгиевские знамена, а также транспаранты с надписями: "Поддержим Донбасс", "Харьков, вставай", "НАТО - нет".

Кроме того, участники митинга скандируют: "Хунту долой", "Референдум", "Первая столица фашистов не боится", "Не забудем, не простым".

Большинство участников мероприятия имеют прикрепленные к одежде георгиевские ленты.

Кроме вышесказанного напомним, ранее сообщалось, что в Харькове 23 апреля пророссийские активисты пикетировали горсовет, однако, несмотря на это, местные депутаты поддержали единство Украины.