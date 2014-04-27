Нападение на ультрас в Харькове: свидетели говорят, что сепаратисты стреляли

Стали известны новые подробности нападения сепаратистов в Харькове на ультрас "Металлиста" и днепропетровского "Днепра", которые проводили совместный марш за единство Украины. В частности, некоторые очевидцы утверждают, что в болельщиков стреляли из огнестрельного оружия.

Об этом сообщает ТСН.

Сегодня болельщики футбольных клубов "Металлист" и "Днепр" устроили совместный марш за единство Украины.

Сообщается, что перед матчем пять тысяч фанатов собрались на площади Конституции, и под украинскими флагами двинулись к стадиону "Металлист".

По дороге их встретили несколько сотен человек с георгиевскими лентами. Они начали швырять друг в друга палки и кирпичи. Некоторые свидетели уверяют, что сепаратисты открыли по болельщиках огонь из огнестрельного оружия.

Количество раненых пока не известно.

По данным пресс-службы МВД, в результате драки нескольким мужчинам понадобилась медицинская помощь.

"По информации медиков, у пострадавших травмы легкой и средней тяжести. Среди них два сотрудника милиции", - сообщили правоохранители.

Добавим, что сегодня, 27 апреля, в Харькове проходит сепаратистский митинг в поддержку местного референдума по вопросу федерализации Украины, на который вышли около 400 человек.

Видео: ТСН