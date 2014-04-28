СМИ рассказали, как марионетки Медведчука и Януковича мутят воду в Харькове

Следующим городом, который могла накрыть волна сепаратистских беспорядков, должен был стать Харьков. Здесь тоже реализовали донбасский сценарий: с агентами Кремля, Партией регионов и коммунистами. Но особенно значение здесь имеют фигуры экс-президента Виктора Януковича и лидера "Украинского выбора" Виктора Медведчука.

В начале марта появляется организация "Защитники города Харькова". Ее создатели - Сергей Юдаев, Егор Логвинов и Артем Трофимов – провозглашают "народную республику" для российского телеканала, однако позже у них случится раскол - Юдаев обвинит Трофимова в краже 10 тысяч гривен пожертвований, сообщает ТСН.

Далее в "Защитники города Харькова" примкнули Геннадий Макаров и Игорь Масалов. Макаров, по данным спецслужб, часто ездит к влиятельным людям в Россию. Он же организовал приезд в Харьков Олега Царева, которого давно уже связывают с интересами Кремля.

Игорь Масалов, еще один защитник города Харькова - также друг Царева и Вадима Колесниченко. Раньше был в "Русском блоке". Сейчас Масалов помощник нардепа-регионала Дмитрия Шенцева, который ославился в истории с убийством харьковского политического тяжеловеса Евгения Кушнарева.

Байкер Хирург, или Александр Залдостанов, друг президента России Владимира Путина. Хирург частый гость в Харькове. Гостит у местных лидеров "Украинского выбора" Виктора Медведчука - Виталия Сатарова и Вячеслава Гуляева.

Сатаров участвовал в народной раде, которая провозгласила "Харьковскую народную республику", а вот его друг, Андрей Лесик, тоже из "Украинского выбора".

Позже к сепаратистам присоединился Константин Долгов, который называет себя то политехнологом, то журналистом. Связан с коммунистами. Раньше работал с Марковым, теперь работает с Царевым. Его прозвище в Харькове - Костя Полторушка. Так его стали называть после того, как он взялся за организацию платных митингов - за полторы тысячи долларов.

И рядом с новоявленными организациями, не меньшее участие в подрыве суверенитета страны принимают коммунисты. В Харькове они не менее активны, чем в Донецке или Луганске.

И основная проблема - саботаж милиции, которую еще до сих пор частично контролирует команда Януковича. Ее назначенцы фактически поддерживают диверсии в городе, да и деньги "Семьи" продолжают щедро литься в кармане сепаратистов. Так, по крайней мере, считают жители города.

Сценарий, который проводит Путин на Донбассе, в Харькове, скорее всего, не удастся. На малочисленный пророссийский митинг здесь всегда находится многолюдный проукраинский. Именно 20 тысяч харьковчан после побега Януковича не дали руководителям Харьковщины провозгласить республику Новороссию.

видео: ТСН