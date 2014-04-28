На Донбассе террористы ранили двух украинских силовиков и готовят новые захваты - Тымчук

В понедельник, 28 апреля, в ходе боевого столкновения возле аэродрома в Краматорске легко ранен представитель СБУ, а также ранен военнослужащий ВВ МВД.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным эксперта, стрельба велась со стороны дачного поселка близ аэродрома. Террористы, осуществившие обстрел, успели скрыться до прибытия туда мобильной группы силовиков.

Кроме того, Тымчук подтвердил захват террористами горотдела милиции в Константиновке.

"По нашим данным, террористическим группам на Донбассе поставлена задача от сепаратистского руководства на протяжении дня 28.04 произвести подобные захваты зданий силовых структур еще в 5 населенных пунктах Луганской и Донецкой областей", - рассказал он.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера террористы сняли осаду с аэродрома в Краматорске, но в течение дня провоцировали украинских силовиков на открытие огня.