На Донбассе террористы ранили двух украинских силовиков и готовят новые захваты - Тымчук

Боевики могут захватить милицию еще в пяти городах Донбасса.
В понедельник, 28 апреля, в ходе боевого столкновения возле аэродрома в Краматорске легко ранен представитель СБУ, а также ранен военнослужащий ВВ МВД.
Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
По данным эксперта, стрельба велась со стороны дачного поселка близ аэродрома. Террористы, осуществившие обстрел, успели скрыться до прибытия туда мобильной группы силовиков.
Кроме того, Тымчук подтвердил захват террористами горотдела милиции в Константиновке.
"По нашим данным, террористическим группам на Донбассе поставлена задача от сепаратистского руководства на протяжении дня 28.04 произвести подобные захваты зданий силовых структур еще в 5 населенных пунктах Луганской и Донецкой областей", - рассказал он.
Ранее "Главред" сообщал, что вчера террористы сняли осаду с аэродрома в Краматорске, но в течение дня провоцировали украинских силовиков на открытие огня.