Покушение на Геннадия Кернеса: главные подробности

8 мая 2014, 21:16

Мэр получил тяжелые ранения, преступникам грозит до 15 лет тюрьмы

Геннадий Кернес

В четверг, 8 мая, Кернес уже вернулся к активной жизни  и даже руководит  Харьковом по телефону. Кроме того, мэр показал свои раны и рассказал о покушении.

В понедельник, 28 апреля, около 12.00 в Харькове произошло покушение на Геннадия Кернеса - мэр города получил тяжелое огнестрельное ранение.

Жена Кернеса - Оксана Гайсинская поблагодарила всех за поддержку ее семьи и опубликовала новый снимок мэра из клиники Рамбам в Израиле.

В воскресенье, 4 мая, в сети появилась первая фотография Кернеса после операции.

Кернес опубликовал свое фото из израильской больницы.

В четверг, 1 мая, в харьковском храме святой Тамары отслужат молебен за здравие Кернеса. А сам градоначальник, тем временем, стремительно поправляется: он пришел в сознание, а врачи отключили его от аппарата искусственного дыхания.

Тем не менее, по мнению некоторых врачей, харьковскому мэру может грозить паралич нижней половины тела - осколки позвонков вонзились в спинной мозг.

В среду, 30 апреля, Кернесу сделали несколько операций - на легком и на позвоночнике. Операции продолжались долго и врачи остались довольны ее результатом.

В ночь на 30 апреля израильские медики прооперировали Кернеса и заявили, что очень довольны результатом операции, которая длилась более восьми часов.

Ранее пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрия Сидоренко заявил, что Кернеса отправили на лечение в израильскую клинику.

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон отреагировала на покушение на жизнь Кернеса, заявив, что в Украине "спираль насилия и запугивания подрывает нормальное функционирование законных государственных институтов".

Адвокат Кернеса Александр Гунченко сообщил, что мэру Харькова была изменена мера пресечения в открытом против него уголовном производстве с частичного домашнего ареста на личное поручительство. На поруки его взял один из нардепов ВР.

По первоначальным данным бывшего вице-губернатора Харьковщины Юрия Сапронова, Кернес получил тяжелое ранение, у мэра пробиты легкое и печень навылет.

Позже в пресс-служба Харьковского горсовета сообщили, что покушение произошло в районе Белгородского шоссе, когда городской голова ехал на велосипеде после купания в источнике возле Саржиного Яра.

Кернеса сразу же доставили в больницу неотложной помощи, где он был прооперирован группой медиков под руководством профессора Валерия Бойко. Позже он рассказал, что у мэра прострелены грудная клетка и брюшная полость, сообщает Радио Свобода.

"Очень тяжелое повреждение. Это тяжелое торакоабдоминальное ранение с повреждением ряда органов, с тяжелым кровотечением, шоком", - сказал врач.

После хирургического вмешательства операционную, где врасчи спасали жизнь Кернеса, превратили в палату интенсивной терапии, поскольку даже перевозка по коридору несла угрозу жизни политика. "Сейчас с ним работают врачи - реаниматологи. В этой ситуации мы сделали все, что возможно", - сказал Бойко.

На вопрос, есть ли угроза жизни Кернеса, врач ответил утвердительно и заявил, что она будет сохраняться "еще несколько дней".

"Операция, которую мы сделали, носила реанимационный характер. Мы остановили кровотечение, скорректировали жизненно важные функции", - отметил Бойко и подчеркнул, что "сейчас проводятся консилиумы врачей разных специальностей и дополнительная диагностика его состояния. Геннадий Кернес находится под наркозом, к нему подключен аппарат искусственной вентиляции легких".

Внефракционный нардеп и кандидат в президенты Олег Ляшко в Facebook рассказал свою версию покушения на харьковского мэра. "По моей информации, Кернеса в Харькове подстрелили люди Жилина с сепаратистской организации "Оплот". Стреляли из авто на ходу из иностранного оружия, предполагают - из автомата Узи. Одна пуля попала в позвоночник, вторая - в легкие. Состояние Кернеса крайне тяжелое", - написал Ляшко.

Другое мнение выразил известный политтехнолог Тарас Березовец, который предположил, что за покушением на Кернеса стоит Россияе допущен сценарий "русской весны" (в Харькове - прим. ред.) в том формате, как его видела Москва при помощи местной власти. Поэтому за покушением на Кернеса явно стоит Кремль. Я уверен, что после этого министр иностранных дел РФ господин Сергей Лавров сделает заявление, обвинив в покушении на Кернеса традиционно уже – мифических "бендеровцев" и "Правый сектор".

Милиция квалифицировала действия преступников как покушение на убийство (ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 УК Украины), им грозит до 15 лет лишения свободы. 

В прокуратуре Харьковской области было начато уголовное производство по факту покушения на городского голову Харькова Геннадия Кернеса.

Позже в прокуратуре рассказали об основных версиях покушения, над которыми они работают: профессиональная деятельность, коммерческая деятельность, личные неприязненные отношения, противостояние с сепаратистами.

По личному распоряжению министра внутренних дел Арсена Авакова, для раскрытия покушения на Кернеса была создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных работников аппарата МВД и областного ГУМВД.

Также были опубликованы фото с места происшествия. 

Фото с места происшествия

Фото с места проишествия

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