Турчинов поручил МВД и СБУ расследовать покушение на Кернеса

Расследованием покушения на жизнь мэра Харькова Геннадия Кернеса будут заниматься МВД и СБУ.

Соответствующее поручение сегодня отдал и.о. президента Украины Александр Турчинов, передает УНИАН.

Напомним, сегодня, 28 апреля, около 12:00, на Кернеса было совершено покушение.

Мэр Харьков был тяжело ранен из огнестрельного оружия, когда он ехал на велосипеде по Белгородскому шоссе в районе Лесопарка.

Его уже прооперировали. Состояние Кернеса остается тяжелым, он находится в реанимации.

Главные подробности о покушении на Кернеса смотрите в спецтеме "Главреда".