Милиция назвала версию покушения на Кернеса: месть сепаратистов

Одной из основных версий покушения на мэра Харькова Геннадия Кернеса является месть за задержание радикально настроенных сепаратистов. Кроме того, в действиях злоумышленников четко прослеживается сценарий по дестабилизации ситуации в регионе.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба МВД.



По словам Ярового, правоохранители рассматривают несколько версий покушения на чиновника. Одна из основных – реакция сепаратистски настроенных лиц на последние события, произошедшие в Харькове. В милиции напомнили, что 27 апреля милиционеры задержали здесь 13 радикально настроенных граждан, у которых были изъяты опасные предметы: ящик с "коктейлями Молотова", маски, деревянные палки, взрывпакеты и гвозди. Целью действий задержанных, считает замминистра, является дестабилизация обстановки в этом регионе.



"Мы видим, что все это проводится по заранее спланированному сценарию. Мы знаем, какие события происходят в Донецкой области – Артемовск, Макеевка, Славянск. Я считаю, что эти силы продолжают свои действия, свои акции для того, чтобы дестабилизировать обстановку в Харькове", – уверен Яровой.

Он также отметил, что сейчас правоохранители нашли вещественные доказательства, в том числе – гильзу от оружия, на месте происшествия работают эксперты. В ближайшее время появятся результаты экспертиз, поэтому правоохранители смогут увидеть, как складывалась ситуация вокруг преступления.



На сегодняшний момент ситуация в Харькове сложная, но милиция принимает все меры, чтобы обстановка в Харькове была стабильной, - добавили в МВД,

Напомним, в Геннадия Кернеса стреляли в понедельник, 28 апреля: больше о покушении читайте в спецтеме "Главреда".