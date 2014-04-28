Порошенко после покушения на Кернеса предложил создать спецкомисию

После покушения на мэра Харькова Геннадия Кернеса нардеп, кандидат в Президенты Украины Петр Порошенко предложил властям создать комиссию по расследованию фактов нападений на должностных лиц и попыток срыва выборов.

Об этом говорится в заявлении Порошенко, текст которого есть в распоряжении "Главреда".

"Учитывая необходимость недопущения инцидентов, подобных тому, который произошел сегодня в Харькове, с нападением на местного мэра, напряженную ситуацию на Востоке Украины и продолжение попыток по дестабилизации ситуации в стране, включая откровенный террор против наших граждан, обращаюсь к Кабинету Министров Украины с предложением о создании межведомственной комиссии по расследованию фактов нападений на должностных лиц и попыток по срыва избирательного процесса", - отметил политик.

Он предложил, чтобы комиссию возглавили премьер или первый вице-премьер, а в состав ее вошли генпрокурор, главы МВД и СБУ.



"Первоочередной задачей этой комиссии должно стать недопущение срыва выборов через дестабилизацию сепаратистами ситуации в регионах, террористическими нападениями на должностных лиц и штабы кандидатов на пост Президента Украины. Прошу принять к сведению , что уже сейчас мы получаем факты задержек в формировании избирательных комиссий, запугивания людей на местах, нападений на активистов и погромов избирательных штабов", - отметил Порошенко.



"Особое значение приобретает деятельность этой Комиссии с приближением дня голосования, которое должно пройти под надежной гарантией Правительства Украины, способного обеспечить свободные и демократические выборы и решительно противопоставить эффективные и быстрые законные действия любым попыткам сорвать выборы", - также говорится в заявлении.



"Понимая, что внешние силы заинтересованы в срыве выборов в Украине через дестабилизацию ситуации в регионах, призываю сделать все, чтобы граждане Украины получила право на свободное волеизъявление, которое, уверен, консолидирует общество и даст возможность получить новую сильную и легитимную власть", - добавил Петр Порошенко.