Нападение пророссийских экстремистов на митинг в Донецке: опубликовано видео

В результате нападения пророссийских экстремистов на митинг за единство Украины в Донецке пострадали минимум 14 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на данные облздрава, пишет "Остров".



В числе пострадавших - те, кто был доставлен в больницы, и те, кто обратился за медицинской помощью сам.

В то же время, издание "Новости Донбасса" пишет о том, что тяжелые травмы получили минимум 15 человек в том числе, двое - травмы головы. Также сообщается о пяти пропавших без вести - медики сейчас ходят по дворам и собирают раненых. Также издание публикует видео нападения на мирную акцию.

Как сообщает УНИАН, в числе пострадавших - собственный корреспондент газеты "Зеркало недели" в Донецке Евгений Шибалов.

Нападение на митинг в Донецке



Он рассказал, что шел в конце колонны с проукраинскими митингующими и вдруг буквально со дворов, с тротуаров на них набросились люди с битами и железными палками. Ему в голову попали камни.



Шибалов рассказал, что голова у него пробита в двух местах, он почувствовав боль, он упал, и лицо залило кровью.



Другой пострадавший участник проукраинской акции сказал, что пришел на мирный митинг и не ожидал такой агрессии, получил удары по коленям и в голову, в результате у него тоже была травмирована голова буквально возле виска.



По его словам, удары наносились очень профессионально, сначала, чтобы обездвижить, по ногам, а затем уже лежачего по голове.



Сейчас недалеко от места происшествия работает карета "скорой помощи", которая оказывает всем пострадавшим медицинскую помощь.



По состоянию на 19.20 агрессивные российские митингующие якобы повернули в обратную сторону, а украинские активисты с флагами спустились на другую улицу и "рассосались".

Раненые в результате нападения пророссийских экстремистов



Многие жители Донецка, которые не участвовали ни в одной из акций, но были свидетелями происходящего, с возмущением подходили к милиции и требовали объяснить, почему она допускает такие бесчинства в городе, и сегодня на мирно идущих людей, у которых в руках есть только флаги, нападают и бьют по-зверски, с битами и цепями. Милиция никому не отвечает.