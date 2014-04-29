Россия грубит США: санкции вызывают отвращение, мы ответим

МИД России резко ответил на действия США - заявил, что американские санкции вызывают "отвращение", и Москва на них ответит.

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя заявление пресс-секретаря Белого дома по новым санкциям, пишет УНИАН.

"Заявление пресс-секретаря Белого дома вызывает отвращение. Текст демонстрирует полнейшее непонимание происходящего в Украине коллегами в Вашингтоне. Это кривое зеркало внешней политики, а не ответственный подход к ситуации", - заявил представитель РФ.

По его словам, каждое слово, использованное в заявлении пресс-секретаря Белого дома в обоснование принятых решений, свидетельствует о том, что "в США полностью утратили чувство реальности и ведут дело к осознанному обострению кризиса".

"В США потакают тем силам в Украине, которые не просто не готовы сделать назревшие шаги в плане федерализации и других мер, необходимых для обеспечения восстановления эволюционного пути развития этой страны, а, по сути дела, ведут все к новым столкновениям", - заявил он.

При этом он пообещал, что Россия примет ответные меры. "Мы, конечно, ответим. Мы никогда не скрывали, что возможности для такого ответа есть, и набор мер, который будет применен, достаточно широкий. Мы уверены, что этот ответ болезненно отзовется в Вашингтоне. С Россией никто не имеет права говорить языком санкций, попытки что-то нам продиктовать, выставить ультиматумы, обернутся против тех, кто этим занимается", - добавил Рябков.

Напомним, CША накануне ввели санкции против семи россиян и 17 компаний РФ, которые, по информации американской стороны, близки к президенту РФ Владимиру Путину.

Также о новых санкциях заявили в ЕС, Канаде и Японии. Причина - действия России, направленные против суверенитета Украины, в частности, на востоке нашей страны.