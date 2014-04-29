Суд изменил Кернесу меру пресечения: его взял на поруки нардеп

Мэру Харькова Геннадию Кернесу, на которого было совершено покушение, была изменена мера пресечения в открытом против него уголовном производстве с частичного домашнего ареста на личное поручительство. На поруки его взял один из нардепов ВР.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, ссылаясь на данные адвоката Кернеса Александра Гунченко.

Па словам адвоката, меру пресечения изменил Печерский районный суд города Киева 28 апреля по ходатайству защиты.

"Данная мера пресечения не возлагает на Геннадия Кернеса каких-либо дополнительных обязательств, в том числе обязанностей и ограничений, связанных с пересечением государственной границы Украины", - подчеркнул Гунченко.

Он добавил, личное поручительство взял на себя один из депутатов Верховной Рады Украины.

Между тем, появилось заявление, которое непосредственно касается покушения.

Так, по данным УНИАН, сегодня народный депутат от Партии регионов Николай Левченко заявил, что ответственность за покушение на Кернеса несет действующая власть.

"Мы полностью возлагаем за это ответственность на действующую власть", - сказал он.

По его мнению, власти "не может урегулировать отношения в обществе". Левченко также отметил необходимость выполнения требований жителей юго-востока Украины.

Ранее сообщалось, что Кернеса отправили на лечение в Израиль.

Главные подробности об этом инциденте смотрите в спецтеме "Главреда".