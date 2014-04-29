Кернес перенес еще одну операцию

Мэр Харькова Геннадий Кернес перенес уже две операции.

Об этом заявил пресс-секретарь Харьковского городского совета Юрий Сидоренко, передает ZN.UA.

"Последняя новость, которая из Израиля пришла, она хорошая. Состояние внутренних органов у израильских врачей не вызывает опасений. Кернесу была проведена последняя операция, после чего заявили о том, что внутренние органы, которые у него повреждены, неожиданностей от них можно не ждать", - заявил Сидоренко.

Также он рассказал, что Кернес перенес уже две операции и сообщил, что пока израильские врачи не делают никаких прогнозов относительно того, сколько будет длиться лечение харьковского мэра.

"Пока прогнозов никто никаких не делает, слишком мало времени прошло, практически только сутки с момента ранения", - заявил Сидоренко.

Напомним, 28 апреля на Геннадия Кернеса было совершено покушение. Он был доставлен в реанимацию, ему сделали операцию, врачи оценивали его состояние как тяжелое.

Больше подробностей о покушении смотрите в спецтеме "Главреда".