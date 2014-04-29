Покушение на Кернеса: названы четыре версии

Прокуратура активно отрабатывает четыре версии покушения на Геннадия Кернеса.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета, передает "РБК-Украина".

По одной из версий, покушение может быть связано с профессиональной деятельностью Кернеса, по другой – с его деятельностью в коммерческой сфере, по третьей – с личными неприязненными отношениями, по четвертой – из-за противостояния с сепаратистами.

По словам заместителя прокурора Харьковской области Константин Туркова, ни одна из версий пока не отработана, каждая из них сейчас в работе.

"Эти версии носят основной характер, но в процессе следствия могут быть конкретизированы", - отметил он.

Помимо этого, прокурор сообщил, что уже допрошены 35 человек, которые имеют отношение к месту происшествия, и такие допросы продолжаются.

Напомним, как сообщал "Главред", 28 апреля во время утренней пробежки Кернес был ранен из огнестрельного оружия, предположительно – из снайперской винтовки Драгунова.

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