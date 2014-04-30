Кернесу сделали операцию на позвоночнике: врачи довольны результатом

Харьковский мэр Геннадий Кернес в израильской клинике успешно перенес многочасовую операцию на позвоночнике.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на заместителя городского головы по вопросам социальной защиты и здравоохранения Светлану Горбунову-Рубан, пишет УНИАН.

Она отметила, что операция продолжалась долго, что типично для подобных случаев, и врачи остались довольны ее результатом.

Горбунова-Рубан добавила, что сейчас состояние Кернеса стабильное, хотя и тяжелое. Мэр, как и раньше, находится на аппарате искусственной вентиляции легких. В дальнейшем его ждет восстановительный процесс.

В то же время, пресс-секретарь Кернеса Татьяна Грузинская на своей странице в "Фейсбук" добавила, что операция продолжалась почти 10 часов.

"Кернес жив после почти 10-часовой операции на позвоночнике. Заместитель мэра Светлана Горбунова-Рубан подтвердила, что врачи считают ее успешной. Он в реанимации, так же под наркозом и на аппарате вентиляции (легких – ред.). Но это хорошие новости!", - отметила Грузинская.

Больше о покушении на Геннадия Кернеса читайте здесь.