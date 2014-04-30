ГПУ завела на Клименко дело за хищение 6 млрд, экс-министр все отрицает

Генпрокуратура открыла производство в отношении экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, который причинил госбюджету более 6 млрд грн убытков.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГПУ сообщает УНИАН.

Прокуратура расследует уголовное производство по факту злоупотребления властью и Клименко и другими должностными лицами министерства, а также уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Уже установлено, что Клименко, по предварительному сговору с другими должностными лицами Миндоходов, организовал в Одесской, Киевской, Донецкой и Харьковской областях так называемые "программные" предприятия, целью которых было предоставление услуг по растаможиванию товаров на территории Украины по значительно заниженной таможенной стоимости.

Принцип работы преступной схемы заключался в уклонении и минимизации уплаты налогов и сборов в государственный бюджет Украины путем реального уменьшения веса груза с подделкой сопроводительных документов на груз, изменения в сопроводительных документах на груз классификации и кодов товаров на более дешевые, чем в реальности.

Кроме того, установлено, что в 2012-2013 гг.Клименко организовал деятельность схемы уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики.

Принцип работы этой "схемы" заключался в предоставлении указанным предприятиям возможности пользоваться услугами "обналичивающих" структур, которые были подконтрольны Клименко, с целью минимизации налоговых обязательств и незаконного формирования налогового кредита по НДС.

В результате незаконной деятельности указанных предприятий и самого Клименко бюджету Украины причинен ущерб на сумму более 6 млрд грн.

Клименко уже опроверг обвинения Генпрокуратуры в нанесении ущерба бюджету страны в размере более 6 млрд грн, о чем заявил в своем Facebook.

"Еще раз повторю - я готов ответить за каждое мое действие и подпись на посту министра доходов и сборов! Но ситуация такова, что, к сожалению, люди, которые ставят ГПУ задачи, живут в двух действительностях - реальной и воображаемой... Людям, которые занимаются махинациями на своих постах, придется ответить. А рядовым служителям фемиды я посоветую одно - не фабрикуйте дела, в жизни все когда-то возвращается!" – заявил беглый чиновник.

Ранее "Главред" сообщал, что и.о. генпрокурор Олег Махницкий заявил: экс-президент Виктор Янукович украл у украинского государства более 100 миллиардов долларов. Деньги в Россию вывозили грузовиками.