Американские СМИ рассказали, как Тымчук взорвал российскую блогосферу

1 мая 2014, 09:25

Украинского военного эксперта считают частью большей операции НАТО.

Дмитрий Тымчук

Персона директора Центра военно-политических исследований координатора "Информационного сопротивления" Дмитрия Тымчука вызывает большой интерес не только в Украине или России, но и в США. По мнению известного американского блоггера Кевина Ротрока, украинский военный эксперт просто взорвал блогосферу России.

Об этом сообщает Globalvoicesonline.org.

Издание пишет, что Тымчук публикует многочисленные новости на своей странице в Facebook, где у него ошеломляющие 77 420 читателей. Несмотря на это на российском сайте Peacekeeper.ru появилась статья Артема Санникова, где он заявил, что Тымчук может быть выдуманной личностью.

Посты Тымчука, отмечает Peacekeeper.ru, регулярно привлекают тысячи желающих "поделиться", но комментарии под ними исчисляются всего лишь несколькими десятками.

"Такие признаки, – поясняет Санников, – обычно указывают на искусственную "подкрученность" публикации". Далее в статье предполагается, что персона Тымчука может быть частью большей операции НАТО по проникновению в социальные онлайн-СМИ и манипуляции ими.

В Википедии есть страница, посвященная Тымчуку. Она описывает эксперта как "виртуального персонажа информационной войны, под чьим именем публикуются антироссийские заявления, которые затем цитируются украинскими СМИ".

На самом деле, Дмитрий Тымчук – реальный человек, пишет издание. Его публикации в Facebook привлекают так много репостов и так мало комментариев, потому что возможность комментировать его публикации есть только у его друзей. (У него почти 80 тысяч читателей, но всего 5 тысяч друзей.)

Уже почти шесть лет Тымчук публикует проукраинские и антироссийские сообщения и тексты. В августе 2008 г., когда Россия вела войну с Грузией, он написал, что Украина должна изучить этот конфликт в ожидании будущего столкновения в агрессией со стороны России. В декабре 2008 г., когда Украина, наконец, вывела последний вооруженный контингент из многонациональных сил, развернутых в Ираке, Тымчук написал, что Украина получила военный опыт, который может быть очень ценным в будущих конфликтах ближе к дому.

Американское издание подчеркивает, что Тымчук – обычный патриотический блоггер,  более энергичный и лучше информированный, чем средний интернет-пользователь. Тымчук писал на малоизвестных вебсайтах почти шесть лет, постоянно борясь с тем, кого он считает агрессивным восточным соседом Украины. После аннексии около четырех процентов населения Украины и угрозы "освободить" еще больше Россия сделала Тымчука звездой политического небосклона Украины.

 Не признавая роль Москвы в рекламе Тымчука, некоторые российские блоггеры предпочитают обвинять НАТО. В конце концов, жизнь становится проще, когда твоя голова в песке, подчеркивает Кевин Ротрок.
Напомним, что Тымчук принимал участие в чате на "Главреде", заявив, что санкции Запада могут отрезвить Путина.

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Тымчук эксперт американские СМИ блогосфера
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