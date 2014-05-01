В Харькове сепаратисты избили съемочную группу "Радио Свобода".

В Харькове участники сепаратистского митинга перед зданием ОГА напали на съемочную группу Радио Свобода: журналиста Владимира Носкова и оператора онлайн-трансляции Павла Стеша.

Об этом сообщает УНИАН.

Инцидент произошел около 15:35, когда участники пикета ХОГА подожгли два украинских флага.

Возле этого места находились журналисты, которые вели видеотрансляцию.

Сепаратисты, узнав журналиста в лицо, агрессивно отреагировали на его присутствие, начали вырывать съемочную аппаратуру и атаковали самих журналистов.

Из толпы разъяренных людей журналистов вывели работники милиции.

Работники МВД оттеснили сепаратистов и завели журналистов в милицейский автобус, после этого их отвезли в райотдел милиции.

Как рассказал сам Носков, техника не повреждена, а лице самого журналиста, который слеп от рождения, было видно несколько ударов.

Митинг сепаратистов перед зданием ОГА продолжается.

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