Кернес пришел в сознание после покушения

Мэр Харькова Геннадий Кернес, находящийся на лечении в Израиле после покушения, пришел в себя.

Об этом в своем Facebook сообщил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

"Опять позитив и опять из Израиля. Даниил, сын шефа сообщил - Кернес выходит из медикаментозного сна. Шеф в сознании)))" - написал он.

Вместе с тем, по данным издания "Вгороде. Харьков", которое ссылается на собственные источники, Кернеса уже отключили от аппарата вентиляции легких.

"Пока что он не разговаривает, а состояние его остается стабильно тяжелым. Медики и друзья Кернеса, зная его физическую форму, предполагают, что через 3-4 месяца он уже будет в строю. Сейчас харьковский городской голова находится в самой крупной клинике на севере Израиля - Медицинском центре Рамбам (Хайфа). Сюда его перевезли из частной клиники "Элиша". В больнице рядом с ним находится супруга Оксана Гайсинская, охраны нет", - говорится в сообщении издания.

Как рассказали врачи, печень у Кернеса не задета, пострадали легкое и надпочечник.

Люди из близкого окружения градоначальника уверены, что стрелял снайпер, который целился в сердце.

Главные подробности о покушении на Кернеса смотрите в спецтеме "Главреда".