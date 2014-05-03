Противостояние в Одессе: погибших более 40, губернатор винит милицию

В результате уличных боев и пожара в Доме профсоюзов в Одессе погибли более 40 человек, более 170 пострадавших находятся в больницах.

Об этом сообщается на сайте Одесского городского совета.

"2 мая 2014 года в центре Одессы произошло противостояние, в результате которого погибли люди. По предварительным данным, в результате столкновений погибло более 40 человек", - отмечается в сообщении.

Отметим, что сначала в горсовете заявили о 41 погибшем. Точное число жертв противостояния уточняется.

Также сообщается о том, что по состоянию на 22:00 пятницы, 2 мая, в больницы Одессы обратились 174 человека, пострадавших в ходе столкновений в городе.

Из обратившихся 77 человек госпитализированы, из них 25 в очень тяжелом состоянии, 2 человека умерло в больницах.

В связи с трагическими событиями 3, 4 и 5 мая 2014 года объявлены в Одессе днями траура.

На зданиях коммунальных предприятий, учреждений и организаций города будут приспущены Государственный Флаг Украины и флаги города Одессы с траурными лентами. Предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от форм собственности рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий, отметили в горсовете.

В то же время, глава Одесской ОГА Владимир Немировский обвинил в большом числе жертв милицию, которая не остановила противостояние.

"Сегодняшних жертв в Одессе можно было избежать. Для этого силовикам всего-то нужно было не торговать своей Родиной, своей Совестью, и следовать Присяге Украинскому Народу. Если бы милиция следовала требованиям руководства области, а не занималась дипломатией, сегодня все было бы иначе. Но они, как и всегда прежде, думали не о стране, а о собственном комфорте. Стыд", - написал он в своем Facebook.

Напомним, противостояние в Одессе началось после атаки пророссийских экстремистов на участников проукраинской акции. Начались уличные бои, которые перекинулись к Дому профсоюзов, где забаррикадировались нападавшие.

Там начался пожар, приведший к большому числу жертв.

По данным СМИ, в пожаре, в частности, погибли граждане России и непризнанной республики Приднестровье.

Милиция ранее сообщала о 31 погибшем в пожаре и трех - в уличных противостояниях.