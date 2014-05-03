Спецоперация продолжается: в Краматорске у террористов отбили телевышку

Аваков рассказал о продолжении спецоперации на Донбассе
Глава МВД Арсен Аваков заявил, что в ночь на субботу, 3 мая, в Краматорске Донецкой области, где проходит антитеррористическая операция, силовики отбили у боевиков телевышку.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Ночью силами АТО в Краматорске отбита у террористов телевизионная вышка. Операцию проводили бойцы Нацгвардии и ВС", - написал он. По его словам, активную фазу АТО силовики продолжили на рассвете.
"Активная фаза операции продолжена на рассвете. Не останавливаемся", - написал он.
Ранее "Главред" сообщал, что 30 апреля сепаратисты в Краматорске отпустили двух из четырех захваченных милиционеров.
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